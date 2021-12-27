Каир, 27 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал запретить выращивание декоративных растений в стране из-за водного кризиса, с которым столкнулась страна.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Как сообщает издание Sada Elbalad, с таким посланием ас-Сиси выступил в ходе церемонии открытия крупнейшего сельскохозяйственного комплекса в Египте. По мнению президента, декоративные растения потребляют слишком много воды, что неприемлемо в условиях глобального водного кризиса.

«Пока система водоснабжения подходит для плодоносных растений и все они становятся плодоносными, но этого не произойдёт, если система будет расходоваться на что-то другое», — заметил ас-Сиси.

Ранее власти Египта неоднократно обращались к гражданам страны с просьбой об экономии водных ресурсов, особенно — при распахивании земель, пригодных для сельского хозяйства. Страна рискует столкнуться с водным кризисом из-за резкого роста населения в последние годы.