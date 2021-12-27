Москва, , 14:45 — REGNUM Кредитные организации уже получили новые формы отчетности, согласно которым они обязаны предоставлять мегарегулятору данные обо всех p2p-переводах (person to person), в том числе и персональные данные отправителя и получателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

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«Конкретно, ЦБ интересуют следующие данные о переводах:

• с карты на карту;

• со счета на счет;

• с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

• со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

• платежи через Систему быстрых платежей;

• трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

• переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

• переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

• переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Как сообщается, данная мера необходима «для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты».

В свою очередь, представитель ЦБ отмечает, что основной целью введения новой формы отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.

Несмотря на то, что запрашивать данные о переводах ЦБ мог и ранее, до настоящего момента отсутствовала единая унифицированная форма отчетности.

Стоит отметить, что данный шаг со стороны ЦБ не является неожиданностью — осенью им были изданы методические рекомендации, в которых были определены признаки банковских карт и электронных кошельков, которые используются для приема платежей нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид и пр.

Вместе с тем, несмотря на то, что предполагалось увеличение блокировок банками подозрительных транзакций, представители банка Тинькофф не отмечают существенных изменений с момента издания данных рекомендаций. Кроме того, банки и раньше были обязаны блокировать подозрительные переводы.

Таким образом, наиболее вероятной целью введения новой формы отчетности является борьба с серым предпринимательством, когда лицо за свою работу/услугу принимает платежи по онлайн-переводу, не платя налог с получаемого дохода.

Следовательно, данная мера со стороны ЦБ РФ вполне вписывается в общую концепцию борьбы государства с серыми секторами экономики.

Однако стоит отметить, что исключительно запретительными методами государство рискует наоборот еще больше загнать бизнес в тень в отсутствие поощрительных мер, которые могли бы сбалансировать регулирование» — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.

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