Борьба с «серыми» предпринимателями: о контроле за банковскими переводами
Москва, 27 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Кредитные организации уже получили новые формы отчетности, согласно которым они обязаны предоставлять мегарегулятору данные обо всех p2p-переводах (person to person), в том числе и персональные данные отправителя и получателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.
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«Конкретно, ЦБ интересуют следующие данные о переводах:
• с карты на карту;
• со счета на счет;
• с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
• со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
• платежи через Систему быстрых платежей;
• трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
• переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
• переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
• переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
Как сообщается, данная мера необходима «для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты».
В свою очередь, представитель ЦБ отмечает, что основной целью введения новой формы отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.
Несмотря на то, что запрашивать данные о переводах ЦБ мог и ранее, до настоящего момента отсутствовала единая унифицированная форма отчетности.
Стоит отметить, что данный шаг со стороны ЦБ не является неожиданностью — осенью им были изданы методические рекомендации, в которых были определены признаки банковских карт и электронных кошельков, которые используются для приема платежей нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид и пр.
Вместе с тем, несмотря на то, что предполагалось увеличение блокировок банками подозрительных транзакций, представители банка Тинькофф не отмечают существенных изменений с момента издания данных рекомендаций. Кроме того, банки и раньше были обязаны блокировать подозрительные переводы.
Таким образом, наиболее вероятной целью введения новой формы отчетности является борьба с серым предпринимательством, когда лицо за свою работу/услугу принимает платежи по онлайн-переводу, не платя налог с получаемого дохода.
Следовательно, данная мера со стороны ЦБ РФ вполне вписывается в общую концепцию борьбы государства с серыми секторами экономики.
Однако стоит отметить, что исключительно запретительными методами государство рискует наоборот еще больше загнать бизнес в тень в отсутствие поощрительных мер, которые могли бы сбалансировать регулирование» — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.
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