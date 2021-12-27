Москва, , 14:43 — REGNUM Законопроект, позволяющий налоговым органам оперативно блокировать имущество организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках обеспечительных мер за уклонение от уплаты налогов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Законопроект устанавливает порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки.

Обязательным условием применения предварительных обеспечительных мер является согласование принимаемого решения с руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа либо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При этом для соблюдения прав третьих лиц, вступающих в правоотношения с проверяемым лицом, законопроектом предусматривается размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в интернете информации как о принятых решениях по предварительным обеспечительным мерам, так и о самом факте принятия решения о назначении выездной налоговой проверки.

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