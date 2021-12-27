Москва, 27 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий налоговым органам оперативно блокировать имущество организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках обеспечительных мер за уклонение от уплаты налогов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Законопроект устанавливает порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки.

Обязательным условием применения предварительных обеспечительных мер является согласование принимаемого решения с руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа либо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При этом для соблюдения прав третьих лиц, вступающих в правоотношения с проверяемым лицом, законопроектом предусматривается размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в интернете информации как о принятых решениях по предварительным обеспечительным мерам, так и о самом факте принятия решения о назначении выездной налоговой проверки.

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