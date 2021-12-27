Денис Абрамов, 27 декабря 2021, 19:28 — REGNUM 27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день 31 год назад был образован Российский корпус спасателей.
Спасатели даже в самых сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, попавшим в беду. На самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрусе — обеспечивает безопасность высокогорный поисково-спасательный отряд. О работе уникального отряда — в фоторепортаже ИА REGNUM.
В преддверии новогодних праздников на российских горнолыжных курортах — аншлаг. Гостиницы на Эльбрусе уже давно забронированы, люди катаются, веселятся и отдыхают, а значит, растёт нагрузка на службу спасения.
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд расположен в посёлке Терскол, почти у самого подножия горы. Именно с этой базы начинается любое восхождение, здесь спасатели регистрируют туристов и проводят с ними инструктаж.
Отряд насчитывает 90 человек, многие из них аттестованы как «Спасатель международного класса» и награждены правительственными наградами.
Поисково спасательные работы приходиться проводить в особо сложных условиях высокогорья на высоте более 3000 метров над уровнем моря, температурой воздуха до —45 С, с порывами ветра до 50 м/с и зачастую при нулевой видимости.
В 2021 году было зарегистрировано 2506 групп восходящих на Эльбрус. С начала года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России провели 167 поисково-спасательных операции, спасли 169 человечек. Несмотря на усилия спасателей, 26 человек погибло и 6 туристов пропали без вести.
Анализ поисково-спасательных работ указывает на переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением, а также внезапное ухудшение погодно-климатических условий на маршруте.