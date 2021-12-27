Денис Абрамов, 27 декабря 2021, 19:28 — REGNUM 27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день 31 год назад был образован Российский корпус спасателей.

Спасатели даже в самых сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, попавшим в беду. На самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрусе — обеспечивает безопасность высокогорный поисково-спасательный отряд. О работе уникального отряда — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Узел связи
Узел связи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дежурная смена
Дежурная смена
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Склад снаряжения
Склад снаряжения
Склад снаряжения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Склад снаряжения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Спецтехника
Спецтехника
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Транспорт спасателей
База спасателей в посёлке Терскол
Транспорт спасателей
Денис Абрамов © ИА REGNUM
База спасателей в посёлке Терскол
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В преддверии новогодних праздников на российских горнолыжных курортах — аншлаг. Гостиницы на Эльбрусе уже давно забронированы, люди катаются, веселятся и отдыхают, а значит, растёт нагрузка на службу спасения.

Выезд на поляну Азау
Выезд на поляну Азау
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Спасатель едет на поиски пропавшего человека
Спасатель едет на поиски пропавшего человека
Денис Абрамов © ИА REGNUM
У спасателей на Эльбрусе есть специальное снаряжение
У спасателей на Эльбрусе есть специальное снаряжение
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд расположен в посёлке Терскол, почти у самого подножия горы. Именно с этой базы начинается любое восхождение, здесь спасатели регистрируют туристов и проводят с ними инструктаж.

Спасатели поднимаются на вершину по канатной дороге
Спасатели поднимаются на вершину по канатной дороге
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отряд насчитывает 90 человек, многие из них аттестованы как «Спасатель международного класса» и награждены правительственными наградами.

Поиск пострадавшего на Эльбрусе
Поиск пострадавшего на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Поисково спасательные работы приходиться проводить в особо сложных условиях высокогорья на высоте более 3000 метров над уровнем моря, температурой воздуха до —45 С, с порывами ветра до 50 м/с и зачастую при нулевой видимости.

Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе
Условный пострадавший на Эльбрусе
Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Условный пострадавший на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Эвакуация пострадавшего
Эвакуация пострадавшего
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе
Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В 2021 году было зарегистрировано 2506 групп восходящих на Эльбрус. С начала года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России провели 167 поисково-спасательных операции, спасли 169 человечек. Несмотря на усилия спасателей, 26 человек погибло и 6 туристов пропали без вести.

Поисковая операция на Эльбрусе
Поисковая операция на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На Эльбрусе множество лавиноопасных участков
На Эльбрусе множество лавиноопасных участков
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Патрулирование
Патрулирование
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Туристы на Эльбрусе
Туристы на Эльбрусе
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Анализ поисково-спасательных работ указывает на переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением, а также внезапное ухудшение погодно-климатических условий на маршруте.