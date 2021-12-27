27 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 19:28 — REGNUM 27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день 31 год назад был образован Российский корпус спасателей.

Спасатели даже в самых сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, попавшим в беду. На самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрусе — обеспечивает безопасность высокогорный поисково-спасательный отряд. О работе уникального отряда — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Узел связи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дежурная смена Денис Абрамов © ИА REGNUM

Склад снаряжения Денис Абрамов © ИА REGNUM Склад снаряжения Денис Абрамов © ИА REGNUM

Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Спецтехника Денис Абрамов © ИА REGNUM

Транспорт спасателей Денис Абрамов © ИА REGNUM База спасателей в посёлке Терскол Денис Абрамов © ИА REGNUM

В преддверии новогодних праздников на российских горнолыжных курортах — аншлаг. Гостиницы на Эльбрусе уже давно забронированы, люди катаются, веселятся и отдыхают, а значит, растёт нагрузка на службу спасения.

Выезд на поляну Азау Денис Абрамов © ИА REGNUM

Спасатель едет на поиски пропавшего человека Денис Абрамов © ИА REGNUM

У спасателей на Эльбрусе есть специальное снаряжение Денис Абрамов © ИА REGNUM

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд расположен в посёлке Терскол, почти у самого подножия горы. Именно с этой базы начинается любое восхождение, здесь спасатели регистрируют туристов и проводят с ними инструктаж.

Спасатели поднимаются на вершину по канатной дороге Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отряд насчитывает 90 человек, многие из них аттестованы как «Спасатель международного класса» и награждены правительственными наградами.

Поиск пострадавшего на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Поисково спасательные работы приходиться проводить в особо сложных условиях высокогорья на высоте более 3000 метров над уровнем моря, температурой воздуха до —45 С, с порывами ветра до 50 м/с и зачастую при нулевой видимости.

Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM Условный пострадавший на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Эвакуация пострадавшего Денис Абрамов © ИА REGNUM

Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

В 2021 году было зарегистрировано 2506 групп восходящих на Эльбрус. С начала года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России провели 167 поисково-спасательных операции, спасли 169 человечек. Несмотря на усилия спасателей, 26 человек погибло и 6 туристов пропали без вести.

Поисковая операция на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

На Эльбрусе множество лавиноопасных участков Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патрулирование Денис Абрамов © ИА REGNUM

Туристы на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Анализ поисково-спасательных работ указывает на переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением, а также внезапное ухудшение погодно-климатических условий на маршруте.