Москва, 27 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Крупнейшие поставщики металлопроката в РФ заключили картельное соглашение, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Kaluga.nlmk.com/ru «Горячий» цех металлургов

Ведомство проверило металлотрейдеров в некоторых регионах после многочисленных обращений граждан и организаций, в числе которых были жалобы на подорожание стройматериалов. Кроме того, наблюдался резкий рост цен на металлопрокат.

Итогом анализа полученной информации стало возбуждение дела и признание ряда компаний виновными в антиконкурентном сговоре. На протяжении долгого времени компании поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой в примерно 2,7 млрд рублей.

Это «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения» и «Металлоторговая компания Красо». Заключение картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов

В ближайшее время, добавили в ведомстве, будут возбуждены административные дела. Компаниям предписано прекратить противоправные действия. Против них могут быть возбуждены уголовные дела об ограничении конкуренции по статье 178 УК РФ.

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