Новосибирск, 27 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против двух подростков 15 и 17 лет, обвиняемых в разбойном нападении на местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

55-летний потерпевший в тот вечер распивал с обвиняемыми спиртное. По данным ведомства, в какой-то момент несовершеннолетние напали на собутыльника и жестоко избили. Затем они скрылись, прихватив с собой имущество мужчины, однако уже вскоре их задержала полиция.

«В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертиз. Судом по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.