Джакарта, 27 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство постепенно запретит экспорт минерального сырья, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

После запрета на экспорт никеля в будущем власти Индонезии запретят экспорт бокситов.

«В следующем году мы остановимся на других минеральных ресурсах», — заявил президент Индонезии.

По его словам, запрет на экспорт сырья направлен на создание в Индонезии перерабатывающей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, число положительных случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось.