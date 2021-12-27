Анкара, , 14:41 — REGNUM Власти Европейского союза затягивают диалог с Турцией по вопросу упрощения визового режима. Об этом 27 декабря заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам 2021 года.

МИД Турции Мелю Чавушоглу

«Большинство выдвигаемых ЕС оставшихся требований уже выполнено Турцией. Европейский союз попросту затягивает время, чтобы отдалить возможность решения вопроса», — сказал он.

Также Чавушоглу добавил, что, по его мнению, европейские власти хотят отказаться от реализации данных ими обещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция надеется, что России и НАТО удастся путём диалога преодолеть напряжённость в отношениях.