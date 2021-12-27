Кабул, 27 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Десятки людей вышли на акцию протеста в афганской провинции Панджшер после того, как силы Исламского Эмирата убили молодого человека. Об этом сообщает TOLOnews.

Oxam Кабул. Афганистан

Протестующие пронесли тело погибшего перед зданием администрации провинции Панджшер и потребовали наказать виновных. Собравшиеся сообщили, что молодой человек был убит 26 декабря в уезде Анаба провинции Панджшер.

«Спросите у губернатора: «Что ты делаешь?» — сказал один из протестующих. — Ты правишь или убиваешь?«

Протестующие заявляют, что хотят справедливости и наказания виновных.

Абдул Хамид Хорасани, начальник службы безопасности Панджшера, заявил, что молодой человек был убит силами Исламского Эмирата из-за недостоверной информации. Он подчеркнул, что виновные в этом инциденте будут наказаны.

«Он был убит в результате поступления недостоверной информации, и протестующие пришли к губернатору. Руководство Исламского Эмирата обещает нашим соотечественникам, что любой, кто совершит ошибку, будет привлечен к ответственности», — подчеркнул Хорасани.

Он добавил, что протесты завершились вечером 26 декабря после переговоров местных властей с протестующими.