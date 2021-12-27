Кострома, 27 декабря 2021, 17:04 — REGNUM Департамент образования и науки Костромской области организует серию мастер-классов для школьных поваров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Цель мероприятий — улучшение качества питания детей и повышение квалификации специалистов. Первый мастер-класс прошёл в Костромском техникуме торговли и питания. Президент Ассоциации кулинаров региона Алексей Баскаков показал поварам, как нужно готовить супы из цикличного меню.
Всего обучение прошли около 300 человек. Повара из Костромы наблюдали за процессом вживую, районы подключились к процессу по видеосвязи. В будущем депобр обещает проводить подобные мастер-классы на постоянной основе. Повышать квалификацию кулинаров доверено преподавателям Костромского техникума торговли и питания.
Справка: в общеобразовательных организациях Костромской области разработано типовое меню, составленное «с учетом физиологических потребностей детей». В рацион включены рыбные, мясные, молочные, творожные блюда и фрукты. Горячим питанием охвачены все школьники. Еду для детей с 1 по 4 классы оплачивает государство. Всего в регионе имеется 266 школ, в них учится 74 тысячи ребят.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме после скандала с сухпайками подняли зарплаты школьным поварам