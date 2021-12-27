Кострома, 27 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Костромской области организует серию мастер-классов для школьных поваров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44 Мастер-класс

Цель мероприятий — улучшение качества питания детей и повышение квалификации специалистов. Первый мастер-класс прошёл в Костромском техникуме торговли и питания. Президент Ассоциации кулинаров региона Алексей Баскаков показал поварам, как нужно готовить супы из цикличного меню.

«Я показал, как сделать суп картофельный с бобовыми, борщ с капустой и картофелем, суп-пюре из тыквы и кабачков, суп картофельный с мясными фрикадельками, суп картофельный с крупой. Для мастер-класса выбрал в основном овощные блюда, так как сейчас много детей аллергиков. Чтобы суп был вкусным, надо строго соблюдать рецептуру, готовить из качественных продуктов с душой», — рассказал Баскаков.

Всего обучение прошли около 300 человек. Повара из Костромы наблюдали за процессом вживую, районы подключились к процессу по видеосвязи. В будущем депобр обещает проводить подобные мастер-классы на постоянной основе. Повышать квалификацию кулинаров доверено преподавателям Костромского техникума торговли и питания.