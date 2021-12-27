Казань, , 15:20 — REGNUM В Татарии в новогоднюю ночь сохранится слабо-морозная погода, временами пройдет снег. Предварительный прогноз на последнюю неделю 2021 года составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Новогодняя ночь

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В предстоящие сутки, 28 декабря, ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью понизится до 16 — 21 градуса мороза, днем — около минус 16.

29 декабря вероятность осадков небольшая. Температура ночью и утром будут колебаться от минус 17 до минус 22 градусов, при прояснениях и в низких местах до —25°С, днем — от —12 до —17°С.

В четверг, 30 декабря с приближением теплого атмосферного фронта пройдет снег. Ночью столбики термометров покажут —14…—19°С, при прояснениях до —25°С. Днем потеплеет до —8…—13 градусов.

По предварительному прогнозу, 31 декабря и 1 января в Татарии сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температура воздуха ночью составят —7…—13°С, днем 31 декабря — 5−10 градусов мороза, 1 января — 0…—6°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь в столице ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, а днем 1 января может потеплеть до нулевой отметки.

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