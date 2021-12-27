Глендейл, США, , 14:35 — REGNUM Российский защитник «Аризона Койотс» Илья Любушкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Илья Любушкин ХК «Локомотив»

Отмечается, что, помимо Любушкина, в протокол попал его одноклубник Кристиан Фишер. Их участие в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который пройдёт 29 декабря, находится под вопросом.

В сезоне 2021/22 Любушкин провёл 29 матчей и отметился шестью результативными передачами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ковид-протокол включены российские игроки клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаил Сергачёв.

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