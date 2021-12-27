Рамат-Ган, Израиль, 27 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Первый житель Израиля получил четвертую прививку против коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 27 декабря.

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Привитым стал медик, которые принимает участие в исследовании больницы «Шиба». Это профессор Яаков Лави, глава отделения пересадки сердца.

Целью проводимого больницей эксперимента является изучение эффективности вакцинации четвертой дозой по сравнению с прививкой тремя дозами.