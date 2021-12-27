Нижний Новгород, 27 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Доля жителей Нижегородской области, которые полностью удовлетворены социальным положением своей семьи, за последний месяц сократилась с 15,7% до 7%. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль Нижний Новгород

Вместе с тем до годового минимума уменьшилась доля респондентов, которые полностью не удовлетворены жизнью своей семьи — если в ноябре таковых было 15,7%, то в декабре их насчитывается 8,8%.

Нижегородцев, финансовое положение которых значительно ухудшилось, сейчас насчитывается 6,9%, немного ухудшилось — 18,7%, немного улучшилось —18,3% и значительно улучшилось — 2,4%.

Следует отметить, что большинство опрошенных жителей Нижегородской области придерживаются мнения, что их финансовое положение не изменилось — таковых оказалось 48,8%.