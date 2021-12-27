Москва, , 14:33 — REGNUM Рост цен на строительные материалы повлияет на стоимость недвижимости, и, соответственно несут риски для покупателей квартир в новостройках, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Жилье Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Еще в конце 2020 года новостройки по разным регионам России выросли в цене на 15−30%, и небольшой, но стабильный рост их стоимости отмечается и в настоящее время.

Одной из причин резкого роста цен на строящуюся недвижимость, помимо программы льготной ипотеки и отложенного спроса, был обозначен факт существенного удорожания строительных материалов, особенно металлопродукции.

Несмотря на принимаемые правительством меры регулирования данного сектора, прогноз по удорожанию стальной арматуры, кабеля, электрики, древесины, пиломатериалов на 2022 год составляет еще не менее 15−20%.

Конечно же, это снова скажется на росте цен на недвижимость, в первую очередь, строящейся. Новые объекты необходимо оснащать новым оборудованием, разным на разных этапах строительства, от кабелей до лифтов, более чем на половину состоящих из элементов дорогостоящей металлопродукции.

Самые высокие темпы инфляции по стране происходят сейчас в строительной отрасли, и на сегодня озвученные цифры составляют порядка 19%. Уже эти цифры приведут к тому, что стоимость новых объектов вырастет в цене еще минимум на 5−8%.

Для застройщиков, удорожание необходимых стройматериалов приведет к увеличению расходов на строительство или фактическому удешевлению объектов.

Ввиду перехода основной массы строек на проектное финансирование, дополнительные расходы будут требовать дополнительного согласования с банками и увеличения платежей по кредитам. Автоматически это будет ложиться на плечи конечного потребителя, то есть покупателя новостройки.

Как правило, все строительные и отделочные материалы не закупаются изначально в полном объеме, а поэтапно. Так, если по договору долевого участия дольщик планировал получить объект с красивыми входными группами из одного вида отделочного материала, то, по факту, это может быть другой, более дешевый вид отделки, визуально приближенный к начальному рендеру, из-за того, что за три года строительства материалы сильно подорожали.

То же самое может ожидать и внутренней отделки квартиры. Не многие застройщики описывают марку и полное наименование предметов оборудования конкретного помещения, также не является обязательным приложение к договору дизайн-проекта объекта.

По заключаемому договору долевого строительства, застройщик не имеет права в одностороннем порядке менять стоимость объекта строительства, поэтому, с одной стороны, зафиксированная стоимость дает гарантии ее сохранения, а с другой стороны призывает застройщика и подрядчиков своими силами выходить из ситуации.

Наиболее защищенными в данных условиях всеобщего удорожания строительных материалов являются крупные застройщики, осуществляющие реализацию программ федерального масштаба и пользующиеся поддержкой государства.

Для небольших инвесторов риски не закончить стройку из-за нехватки средств достаточно велики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост стоимости стройматериалов назвал ключевой проблемой в строительной сфере вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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