Москва, 27 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Исполнитель Дима Билан стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 27 декабря.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

В интервью Билан прокомментировал недавний скандал со своим участием. Артист признался, что у него есть проблемы с алкоголем. «Да, я выпиваю… Я, к сожалению, имею такую проблему — я не могу остановиться, когда выпиваю». По словам Билана, он даже посещал из-за этого врача.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября 2021 года в Сети появился ролик, в котором Дима Билан выступал на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Позже певец записал серию видео в соцсетях: «Вы даже половины не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно, и будет завтра стыдно», — признался он.