Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM В Ростовской области продолжается работа по предупреждению завоза штамма «Омикрон» с других территорий. На это в ходе заседания регионального оперштаба 27 декабря обратил внимание руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«24 декабря на рейсе из Стамбула опять была выявлена пассажирка из ЮАР. Она изолирована в обсерватор. На сегодняшний день все результаты ПЦР-тестов у неё отрицательные. Ситуация остаётся на контроле», — пояснил главный санитарный врач Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что ранее заражение штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердилось у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета, прибывшего из Конго. Студент и контактные лица были отправлены на самоизоляцию.

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