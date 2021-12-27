Чебоксары, 27 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев проехался по торговым центрам и не увидел «снижения или пустоты относительно других годов» в части потока посетителей. Об этом он заявил 27 декабря на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Руководитель республики, оценивая ситуацию с коронавирусом, отметил «достаточно благополучное течение с точки зрения цифр»:
Ежедневно выявляется от 75 до 96 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. А накануне новогодних праздников ожидается приезд жителей, работающих вахтовым методом, поэтому Олег Николаев призвал «соблюдать меры безопасности» и поручил обеспечить контроль со стороны мобильных групп за их соблюдением 31 декабря.
И продолжил:
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев предложил с 20 января 2022 года ввести QR-кода для допуска в гипермаркеты.