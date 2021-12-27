Сургут, Югра, 27 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) заблокированы счета одной из крупных управляющих компаний «ДЕЗ ЦЖР». Об этом сообщает пресс-служба муниципальной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

На заседании комитета по городском хозяйству и перспективному развитию города депутаты думы Сургута обсудили, как повлияют финансовые сложности управляющей компании «ДЕЗ Центрального жилого района» на получение жителями домов коммунальных услуг.

По информации представителя «Горводоканала», «ДЕЗ ЦЖР» задолжал им 110 млн рублей — это треть суммы долга всех управляющих компаний города. «Городским тепловым сетям» долг составляет 90 млн рублей. Объем требований налоговой службы к компании превышает 300 млн рублей. В облуживании «ДЕЗ ЦЖР» 356 многоквартирных домов Сургута.

Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит уверил народных избранников, что сургутяне не пострадают от проблем компании, счета которой заблокированы, идут разбирательства в суде, растут долги перед ресурсоснабжающими организациями.

«Для управляющих компаний в этом есть личная выгода. Они, как посредники между получателями и поставщиками энергоресурсов, используют средства жителей в своих целях, задерживая расчёты с поставщиками. Эта ситуация снова может спровоцировать подобные финансовые сложности и, как следствие, проблемы для сургутян. Этого допустить нельзя», — отметил депутат Богдан Гужва.

Лицензия у данной УК действующая, договоры с подрядчиками не расторгнуты. На случай непредвиденной ситуации, в департаменте городского хозяйства Сургута уже подготовлены пути решения — рассматривается вариант перехода домов под управление других компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте микрорайон Лесной годами существует без света, воды и дорог.