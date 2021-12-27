Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает Службу государственного инспектора республики обнародовать все видеозаписи, как его «бесчеловечно» переводят в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Об этом он 27 декабря заявил в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик отметил, что это ведомство пытаются упразднить. Он призвал его сотрудников предъявить общественные данные, которые должны подтвердить «пытки», которые над ним якобы проводили.

«Я призываю Службу инспектора успеть до их закрытия опубликовать предварительные результаты расследования и полную запись моего перевода в Глдани, уничтожить которую распорядилась Служба государственной безопасности (СГБ), однако Служба государственного инспектора в последний момент сумела изъять её», — заявил Саакашвили.

По его мнению, в записи, которую опубликовал минюст Грузии, включены самые «ненасильственные» кадры того инцидента.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там реально пытали заключённых.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников, чтобы было показано на видео, обнародованном минюстом. Голодавший 39 дней экс-президент сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате он охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео этого было выложено в интернет.

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