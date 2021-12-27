Москва, , 14:31 — REGNUM На краудфандинговой платформе CrowdRepublic стартовала кампания по подписке на журнал «Мир фантастики» и его специальные выпуски. Информация была опубликована 27 декабря на странице проекта.

«Мир Фантастики» Пресс-служба Hobby World

Инициаторы кампании сообщили, что её участники получат подписку на спецвыпуски и ежемесячный журнал в 2022 году. Наградой для них будет являться, в частности, то, что журналы будут им отправляться раньше, чем в розничные сети. При условии достижения сверхцели кампании участникам также подарят произведение Ника Абадзиса «Лайка», которое в 2008 году получило премию Айснера в категории «Лучший комикс для подростков».

Кроме того, они смогут заказать собственный портрет постоянному художнику «Мира фантастики», «напрямую влиять на облик журнала и давать советы редакции», получить традиционный плакат-календарь и многое другое. Ознакомиться с полным списком «бонусов» можно на странице кампании.

Для справки: российский журнал «Мир фантастики» выпускается с сентября 2003 года. Он позиционирует себя как издание, пишущее о фантастике, фэнтези, фильмах и geek-культуре.