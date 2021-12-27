Сеул, , 14:31 — REGNUM Открытая демократическая партия Южной Кореи присоединилась к правящей Демократической партии «Тобуро» с целью укрепления единства либеральных сил в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 марта 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, соглашение об объединении было подписано 26 декабря лидером правящей партии Сон Ён Гилем и главой Открытой демократической партии Чхве Ган Уком.

Известно, что стороны договорились использовать название правящей партии в качестве названия объединённой партии, а также стремиться к достижению общих политических и социальных целей.

Отметим, что Открытая демократическая партия была создана перед прошлогодними парламентскими выборами. Она получила три места в Национальном собрании по системе пропорционального представительства.