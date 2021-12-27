Сеул, 27 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Открытая демократическая партия Южной Кореи присоединилась к правящей Демократической партии «Тобуро» с целью укрепления единства либеральных сил в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 марта 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, соглашение об объединении было подписано 26 декабря лидером правящей партии Сон Ён Гилем и главой Открытой демократической партии Чхве Ган Уком.

Известно, что стороны договорились использовать название правящей партии в качестве названия объединённой партии, а также стремиться к достижению общих политических и социальных целей.

Отметим, что Открытая демократическая партия была создана перед прошлогодними парламентскими выборами. Она получила три места в Национальном собрании по системе пропорционального представительства.