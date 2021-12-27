* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Управление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганском Герате запретило использование «статуй и изображений» женщин в магазинах города. Об этом сообщает «8 Собх».

Хиджаб

Гератская палата торговцев, купцов и владельцев магазинов разослала письмо всем бизнесменам с просьбой удалить «статуи и изображения» женщин из своих магазинов по распоряжению управления.

«Ни один продавец не имеет права использовать инструменты пропаганды, противоречащие исламу и шариату», — указано в письме.

Также отмечается, что женские манекены не должны иметь «головы», и что все владельцы магазинов обязаны соблюдать предписания ислама.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил, что к нарушителям будут применяться соответствующие меры.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использование фотографий и изображений женщин в магазинах Кабула и ряда провинций.