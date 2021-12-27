Бухарест, , 14:28 — REGNUM Гражданин Ирландии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвался в здание парламента Румынии в Бухаресте и устроил погром сразу в нескольких офисных помещениях. Об этом 27 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

Арест Victor

Согласно официальной информации, мужчина был задержан в 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) жандармами, прибывшими по вызову сработавшей сигнализации.

По словам задержанного, он намеревался попасть в свой номер расположенной неподалеку гостиницы, однако «ошибся улицей». Каким образом взломщику удалось проникнуть на хорошо охраняемую территорию, не сообщается.

Мужчине грозит крупный штраф. Систему охраны румынского парламента ждет переформатирование.