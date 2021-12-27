Омск, 27 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 380 человек, в том числе 324 пациента лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в областном минздраве.

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По данным федерального оперштаба, за всё время в Омской области выявлено уже 128 874 носителя коронавируса, выздоровели 111 669 человек. За сутки коронавирус победили 413 омичей.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 12 жителей Омской области, за весь период — 3129.

Напомним, 26 декабря в регионе было подтверждено 396 случаев заражения, выздоровели 1116 человек, скончались десть ковид-пациентов.