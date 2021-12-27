Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM В Ростовской области на карантин по коронавирусу закрыты 141 школьный класс и 26 групп в детских садах. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 27 декабря сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

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«На 24 число закрытых школ и детских садов полностью по коронавирусу нет. Закрыто 26 групп в 21 детском саду и 141 класс в 104 школах. Мы уходим на каникулы вовремя и, надеюсь, также будем возвращаться вовремя», — сказал главный санитарный врач Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области эпидемическая ситуация стабилизируется. За сутки на Дону выявлено менее 500 заражений коронавирусом.