Лиссабон, , 14:27 — REGNUM Итальянский тренер Андреа Пирло может возглавить португальскую «Бенфику». Об этом 27 декабря сообщает Calciomercato.

«Бенфика» Alface

По информации издания, кандидатура Пирло рассматривается «Бенфикой» в качестве возможной замены в случае ухода из команды Жорже Жезуша.

Отмечается, что в руководстве «Бенфики» недовольны текущими результатами команды, которая идёт на третьем месте в чемпионате Португалии и вылетела из Кубка страны в 1/8 финала, разгромно проиграв «Порту».

Напомним, Пирло был главным тренером «Ювентуса» в августа 2020 года по май 2021-го.

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