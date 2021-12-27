Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM Большинство жителей Нижегородской области смотрят в будущее спокойно и без иллюзий — таковых насчитывается 40,9%. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт проблем социального управления по итогам опроса 1200 нижегородцев в преддверии новогодних праздников.

Опрос

Ещё 26,4% респондентов признались, что испытывают тревогу и неуверенность по отношению к будущему.

Также 15,6% опрошенных заявили, что будущее вызывает у них страх, отчаяние и безнадежность.

С уверенностью и оптимизмом к новому году готовятся 9,3% жителей региона, 7,8% нижегородцев предпочитают жить одним днём.