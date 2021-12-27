Москва, 27 декабря 2021, 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии, нацеленной на результат, а не с намерением «бесконечно тянуть резину».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны западные страны хотят устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности».
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