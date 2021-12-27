Москва, , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии, нацеленной на результат, а не с намерением «бесконечно тянуть резину».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я очень надеюсь, что это будет год дипломатии, если бы это был наш выбор, но дипломатии, которая нацелена на результат и которая объединяет ключевые страны, от которых зависит решение важнейших вопросов, объединенных именно с целью договориться, а не бесконечно тянуть резину», — сказал Лавров в интервью «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны западные страны хотят устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности».

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