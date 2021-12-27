Калуга, , 14:30 — REGNUM На территории Калужской области в январе-ноябре 2021 года за счёт всех источников финансирования построено 7 640 квартир общей площадью 728,2 тыс. кв. метров, что составило 100,4% к январю-ноябрю 2020 года, сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Населением за счёт собственных и заемных средств построено 4 543 жилых дома общей площадью 553,2 тыс. кв. метров (76% всего введенного жилья по Калужской области, в январе-ноябре2020 года — 73,2%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций и средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе-ноябре 2021 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.

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