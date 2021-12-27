Тегеран, , 14:26 — REGNUM В ходе восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене будет обсуждать совместный проект по санкциям и гарантии США. Об этом 27 декабря сообщил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, его слова приводит Al Jazeera.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы намерены добиваться снятия санкций и получения американских гарантий на фоне европейских призывов к быстрому прогрессу по нерешенным вопросам. Кроме того, в Вене будут обсуждаться дальнейшие меры по ядерному досье», — сказал он.

Также глава МИД Ирана отметил, что, по его мнению, «любое предстоящее соглашение» должно дать гарантии Тегерану на беспрепятственную продажу иранской нефти и получение доходов от этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что напряжённость в отношениях между Баку и Тегераном, которая сложилась осенью текущего года, устранена.