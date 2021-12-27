Наблус, Палестина, , 14:30 — REGNUM Израильские силовики проводят масштабную полицейскую операцию на территории региона Западного берега реки Иордан. Об этом 27 декабря сообщает информационное агентство WAFA.

С флагом Палестины (сс) Ahmed Abu Hameeda

По данным журналистов, аресты прошли в Вифлееме, Рамалле и ряде других населённых пунктов. Сотрудники СМИ связывают действия израильской полиции с недавним нападением палестинцев на блокпост израильской армии.

В ночь с 26 на 27 декабря неизвестные обстреляли группу военных в посёлке Джабель-Сабих, недалеко от города Бейта, к югу от Наблуса. В течение последних нескольких дней отряды палестинского сопротивления провели серию нападений в окрестностях Джабель-Сабиха, протестуя против строительства еврейских поселений в районе Западного берега. Нападения на израильских военных, полицейских и поселенцев продолжаются по всей территории Палестинской автономии, особенно — на севере региона.