Москва, , 14:24 — REGNUM На станции метро «Владыкино» Московского метрополитена пострадал пассажир, сообщает 27 декабря телеканал РЕН ТВ.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мужчина получил травмы при падении на станции. По данным СМИ, мужчин ударился лбом о прибывающий на станцию состав. Известно, что у пострадавшего сильно разбита голова, его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Телеканал опубликовал видеозапись с кадрами случившегося. На них у находившегося на платформе мужчины заплелись ноги, и он ударился головой о проезжавший на высокой скорости поезд. От удара пострадавшего отбросило назад.