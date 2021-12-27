Москва, 27 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На станции метро «Владыкино» Московского метрополитена пострадал пассажир, сообщает 27 декабря телеканал РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Мужчина получил травмы при падении на станции. По данным СМИ, мужчин ударился лбом о прибывающий на станцию состав. Известно, что у пострадавшего сильно разбита голова, его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Телеканал опубликовал видеозапись с кадрами случившегося. На них у находившегося на платформе мужчины заплелись ноги, и он ударился головой о проезжавший на высокой скорости поезд. От удара пострадавшего отбросило назад.