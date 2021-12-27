Великий Новгород, , 14:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили 27 декабря в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Великом Новгороде ковид выявили у 67 человек, что примерно составляет половину заболевших за сутки во всей области. Статистика заражений снижается в регионе с каждым днём.

От COVID-19, как основной причины, за сутки скончались три человека, что на одного человека меньше, чем в предыдущие сутки. Динамика смертности в регионе все еще нестабильна.

Отрицательный результат теста на COVID-19 после перенесённого вируса за сутки получил 741 человек. Это на 18 человек больше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений в регионе увеличивается с каждым днём.

В Новгородской области за всё время пандемии выявили 64 719 случаев заражения. От коронавирусной инфекции, как от основной причины, скончались 749, а выздоровели — 60 734 человек.

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