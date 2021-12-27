Барнаул, 27 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В отличие от спикер Совфеда Валентины Матвиенко, алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин не считает актуальным вопрос объединения регионов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря он пояснил:

Регионы России

«Размер региона, по сути, диктуется количеством населения. Так например, занимаясь здравоохранением оказалось, что полный цикл медицинских технологий возможен только при численности 2,6 — 2,7 млн человек. Если население меньше, то высокоспециализированная медицинская помощь невозможна.

Так например, Республика Алтай в принципе не может развернуть современные технологии при инфаркте миокарда, так как население мало и пациентов негде взять. В результате служба не загружена, а врачи из-за отсутствия больных теряют квалификацию…

Поэтому в рамках технологий здравоохранения нужны регионы не менее 2,6−2,7 млн. Однако один мой знакомый, ныне покойный чиновник из Горного Алтая мудро отмечал: «Все средства в Москве и чтобы оттуда извлекать эти ресурсы, нужна доильная машина. А регион, хоть и такой маленький, как Горный Алтай, может быть использован как доильный аппарат выкачивания средств из столицы Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила 27 декабря в ходе пресс-концеренции по итогам осенней сессии. По её мнению, экономически эффективного объединения не всегда легко достичь.

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