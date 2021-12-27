Чебоксары, 27 декабря 2021, 14:20 — REGNUM В Чувашии, несмотря на снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом, ужесточат режим ковидных ограничений. Это коснётся гипермаркетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 27 декабря на внеочередном заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев. Чувашские власти не устраивают темпы вакцинации от ковида.
Руководитель Чувашии пояснил, что согласен с представителями торговых центров, что «вне зоны внимания» остались гипермаркеты. Речь идёт о крупных магазинах, где продают «промышленные товары».
Отметим, что в Чувашии за последний месяц, с 28 ноября по 26 декабря, суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось со 155 до 77. В настоящее время свободно более 35% коечного фонда. С учётом снижения числа стационарных больных планируется ввернуть в плановый режим оказания медицинской помощи ещё одну больницу.