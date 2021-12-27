Чебоксары, , 14:20 — REGNUM В Чувашии, несмотря на снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом, ужесточат режим ковидных ограничений. Это коснётся гипермаркетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 27 декабря на внеочередном заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев. Чувашские власти не устраивают темпы вакцинации от ковида.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Руководитель Чувашии пояснил, что согласен с представителями торговых центров, что «вне зоны внимания» остались гипермаркеты. Речь идёт о крупных магазинах, где продают «промышленные товары».

«Крупные торговые центры, на мой взгляд, поднимают правильные вопросы, что на сегодняшний день не в зоне охвата нашими ограничениями остались крупные гипермаркеты, которые наряду с продовольственными товарами торгуют и промышленными товарами. Речь не идёт о бытовой химии и других таких товарах первой необходимости, а именно промышленными товарами — одеждой, канцелярией, другими товарами. Я думаю, будет правильно ввести аналогичные требования и к таким организациям […] с 20 января 2022 года, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код и также могли ими пользоваться как объектами потребительского рынка», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что в Чувашии за последний месяц, с 28 ноября по 26 декабря, суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось со 155 до 77. В настоящее время свободно более 35% коечного фонда. С учётом снижения числа стационарных больных планируется ввернуть в плановый режим оказания медицинской помощи ещё одну больницу.