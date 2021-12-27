Ереван, 27 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Делимитация армяно-азербайджанской границы будет означать признание территориальной целостности Азербайджана. Об этом 27 декабря заявил на пресс-конференции экс-президент Армении Роберт Кочарян.

С. Молодцов Роберт Кочарян

«Для этого есть тысяча возможностей. Нет дипломатических отношений, а без них и делимитации нет. Мы не говорим, что границы нет», — сказал бывший президент.

Он отметил, что в случае признания Арменией границ Азербайджана, Баку установит таможенный пост в Лачинском коридоре, ведущем в Нагорный Карабах. Если Ереван будет сопротивляться, то после истечения срока нахождения российских миротворцев в регионе Баку откажутся продлевать им мандат.

Напомним, Баку и Ереван заявляют, что ведётся подготовка по созданию комиссии по делимитации и демаркации границы между республиками. В Армении проходят акции протеста, участники которых заявляют, что этот процесс может идти в разрез с интересами армянского народа.