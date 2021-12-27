Москва, 27 декабря 2021, 14:18 — REGNUM В Москве по делу о получении взятки арестованы сотрудники Ростехнадзора Андрей Лавринович и Кирилл Неволин, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
Лавринович занимает должность заместителя директора отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора, а Неволин — главный специалист-эксперт этого отдела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае были задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшие директор Кировского филиала ГБУ СК «Стававтодор» и его заместитель. Возбуждено уголовное дело.
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