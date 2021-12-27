Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве по делу о получении взятки арестованы сотрудники Ростехнадзора Андрей Лавринович и Кирилл Неволин, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавринович занимает должность заместителя директора отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора, а Неволин — главный специалист-эксперт этого отдела.

«Суд избрал меру пресечения Лавриновичу и Неволину в виде заключения под стражу. Они обвиняются по двум эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере)», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае были задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшие директор Кировского филиала ГБУ СК «Стававтодор» и его заместитель. Возбуждено уголовное дело.

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