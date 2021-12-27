Красноярск, 27 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае льготы на посещение платных новогодних мероприятий предоставляются детям дошкольного возраста, учащимся, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам, многодетным семьям, инвалидам. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ Нового года — тигр

По его словам, значительную часть льгот выделяют культурно-досуговые организации. Канским драматическим театром запланирована новогодняя интермедия на сцене со сказкой «Снежная принцесса» для детей из приюта им. Гагарина. Красноярская краевая филармония бесплатно выделяет билеты 16 детским учреждениям, в том числе для детей из реабилитационного центра «Радуга», комплексного центра соцобслуживания населения Свердловского района, центров «Особый ребёнок» и «Необыкновенный ребёнок», центра семьи Октябрьского района.

Аркадий Зинов перечислил организации, выделившие за свой счет льготы детям на новогодние мероприятия. Красноярский театр кукол, Мотыгинский драматический театр, Красноярский театр юного зрителя покажут спектакли со льготами детям дошкольного возраста, учащимся, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам, многодетным семьям, инвалидам. Ачинский драматический театр окажет помощь детям-инвалидам, учащимся коррекционной школы, в том числе предоставит пригласительные билеты на новогодние спектакли. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского проведёт благотворительную акцию «Подари билет в театр» совместно с фондом «Бумеранг добра».

Норильским Заполярным театром драмы им. В. Маяковского билеты на новогоднюю сказку «Садко» будут безвозмездно переданы в Норильский детский дом, общество инвалидов и «Центр семьи». Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина в декабре 2021 года предоставил бесплатные билеты по обращениям социальных организаций в количестве 620 штук, добавил министр.