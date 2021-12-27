Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту высадки людей из автобуса, в котором сломался терминал безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпарокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Поводом для такого мероприятия стали публикации СМИ, из которых следовало, что среди прочих кондуктор заставила выйти и пожилую. женщину с тростью. Терминал сломался, а наличные деньги для оплаты проезда оказались не у всех пассажиров. При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в автобусе маршрута 054 вечером 25 декабря.