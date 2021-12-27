Чита, , 14:16 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 27 декабря вакцинацию завершили 527 703 человека из более одного миллиона граждан (+742 за последние сутки). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 577 286 человек (+470 за сутки).

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Повторно вакцинировались 112 546 жителей региона (+174 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели. Губернатор региона Александр Осипов выступил за принудительную вакцинацию.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 привиты ещё более десяти тысяч человек