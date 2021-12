Лондон, , 14:16 — REGNUM Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте Royal Carols: Together At Christmas. Об этом 27 декабря пишет Billboard.

Кейт Миддлтон Royal.uk

Миддлтон аккомпанировала исполнителю Тому Уокеру — он спел песню For Those Who Can’t Be Here. По словам музыканта, они с герцогиней Кембриджской репетировали выступление на протяжении нескольких недель.

Ранее Кейт Миддлтон и Меган Маркл заключили сделку с сервисом Netflix для создания документального фильма. Картина расскажет о благотворительных делах Миддлтон и их влиянии на людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети поздравили Меган Маркл с победой в суде