Лондон, 27 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте Royal Carols: Together At Christmas. Об этом 27 декабря пишет Billboard.

Royal.uk Кейт Миддлтон

Миддлтон аккомпанировала исполнителю Тому Уокеру — он спел песню For Those Who Can’t Be Here. По словам музыканта, они с герцогиней Кембриджской репетировали выступление на протяжении нескольких недель.

Ранее Кейт Миддлтон и Меган Маркл заключили сделку с сервисом Netflix для создания документального фильма. Картина расскажет о благотворительных делах Миддлтон и их влиянии на людей.