Ижевск, 27 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Российский биатлонист Евгений Сидоров стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке». Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) MEINE HEIMAT Биатлонисты

Сидоров преодолел дистанцию за 28 минут 51,8 секунды, допустив один промах. Вторым с одним промахом стал Пётр Пащенко, отставание которого составило 16,6 секунды. Замкнул тройку Михаил Первушин, также допустивший один промах и отставший на 0,7 секунды.

Также в первую десятку вошли Вячеслав Малеев, Михаил Бурундуков, Роман Сурнев, Никита Поршнев, Игорь Шетько, Юрий Шопин и Кирилл Стрельцов.

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