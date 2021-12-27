Канберра, 27 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Австралии после того, как страна пережила изнурительные месяцы локдауна, стремительно ухудшается. 27 декабря впервые с начала пандемии коронавируса в австралийских штатах суммарно было выявлено свыше 10 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки, пишет агентство Bloomberg.

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Наибольшее количество заразившихся выявили в самом густонаселенном штате страны Новый Южный Уэльс — 6 324. В штате также была зарегистрирована первая в Австралии смерть, вызванная заражением нового штамма коронавируса «Омикрон». На девятом десятке жизни скончался мужчина, который был привит от COVID-19 обеими компонентами вакцины.

Во втором по численности населения штате Австралии Виктория было зарегистрировано 1 999 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Отмечается, что в меньших по численности населения штатах число новых случаев «выросло в несколько раз» после того, как они открыли свои границы.

Напомним, что в Австралии не сообщается агрегированная статистика по коронавирусу, поскольку министерства здравоохранения каждого штата и территории ведут собственный учет.